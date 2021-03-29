Москва, 29 марта, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Фрилансеров постоянно к работе привлекают 9% руководителей компаний в России, время от времени — 23% работодателей. Не пользуются услугами фрилансеров 62% компаний, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Работа на дому

Чаще всего к услугам фрилансеров прибегают в IT и телекоме (51%), в сфере услуг (34%), в сфере информационных технологий (22%), дизайне (21%), в маркетинге, рекламе, PR и SMM (14%).

Также в 11% компаний фрилансеры работают конструкторами и проектировщиками, в 9% — рекрутерами, в сфере продаж — 9%. Привлекают фрилансеров на работы, связанные с консалтингом, с монтажом и ремонтом оборудования по 3% работодателей.

Опрос проведен 25 февраля — 3 марта 2021 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 146 населенных пунктах во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, менее 30 тысяч рублей в месяц зарабатывают 64 процента фрилансеров в России.

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