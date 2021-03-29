Таллин, , 09:58 — REGNUM «Зеленый сертификат» вакцинирования может быть утвержден как официальный документ для жителей Евросоюза в июне — после заседания Европарламента. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Эстонии по итогам общения премьер-министра Каи Каллас с лидерами стран-членов ЕС.

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Практически все страны ЕС подтвердили важность такого сертификата в условиях введения национальными правительствами ограничений на перемещения внутри государств и за их пределами. Эстония также поддерживает идею единого для ЕС цифрового документа о вакцинации.

«У Европейского Союза есть реальная возможность стать здесь мировым лидером, если мы будем действовать достаточно быстро. Эстония была одним из инициаторов этого вопроса в Европейском союзе», — подчеркнула Каллас.

Она также напомнила, что Эстония вносит свой вклад в работу Всемирной организации здравоохранения по созданию глобальной системы доверия для проверки свидетельств о вакцинации. По ее мнению, инициатива ЕС может подтолкнуть к введению цифровых документов о вакцинации и другие страны мира.