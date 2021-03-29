Геленджик, Краснодарский край, , 09:57 — REGNUM Старинный погреб, в котором находятся бочки с вином возрастом более 100 лет, обнаружен в Геленджике Краснодарского края при сносе старого дома.

Погреб осмотрели специалисты историко-краеведческого музея, по предположениям экспертов, бочкам около 100 лет, они могли принадлежать винодельцу Солнцедару Карышеву, дача которого располагалась на этом месте в начале 20 века.

Найденные бочки планируется перевезти в дом-музей имени Короленко на хуторе Джанхот, сообщил интернет-портал «Кубань 24».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году студенты-археологи в ходе раскопок на территории Краснодарского края отыскали захоронения, которым насчитывается более четырёх тысяч лет.

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