Оренбург, , 10:02 — REGNUM Достопримечательность Оренбурга — пешеходный мост через реку Урал находится в плачевном состоянии. В соцсетях размещен ролик, который свидетельствует об аварийности инженерного сооружения.

Состояние пешеходного моста через реку Урал Vk.com стопкадр

«Про набережную много пишут, а кто-нибудь заглядывал на противоположный берег Урала и на сам мост?», — оставил комментарий автор видео.

Оренбуржцы активно обсуждают тему. Пользователи интернета опасаются, что весной, когда люди соберутся на мосту, чтобы посмотреть ледоход, сооружение может не выдержать тяжести и обрушиться.

«Мост ещё во время карантина начал ржавчиной покрываться… А вы только заметили… а под мостом — это тихий ужас», — отметила Кристина С.

«Я понимаю, набережная не лицо города, но имидж явно портит здорово. Иногородние подумают, что у нас послевоенные годы продолжаются до сих пор, и разруху эту восстанавливать не собираются», — считает Ильгам Г.

Дыры в мосту Vk.com стопкадр

Добавим, первый мост, соединяющий два берега Урала в Оренбурге, появился в 1835 году и был деревянным. Основательный мост построен в 1982 году. Его протяжённость составляет 220 метров. Мост символично соединят Европу и Азию.

Напомним, лестничный спуск к Уралу, ведущий в пешеходному мосту через реку, с 2017 года находится в центре скандалов. После ремонтно-реставрационных работ в рамках нацпроекта на лестничном марше выявляли дефекты и подвергали новому ремонту. В 2021 году на спуске вновь обнаружены дефекты — трещины на гранитных плитах. Горожане назвали объект культурного наследия, являющегося визиткой города — позором Оренбурга.