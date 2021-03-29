Таллин, , 09:55 — REGNUM Успех любой логистической стратегии, в том числе и вопрос возвращения российского нефтетранзита на железную дорогу Эстонии, тесно связаны с отношениями между соседними государствами и деятельностью политиков.

Об этом председатель правления ГАО «Эстонская железная дорога» (ЭЖД) Кайдо Циммерманн сообщил местному изданию «Столица».

"Мы постоянно думаем о том, как успешнее конкурировать на рынке транзитных грузоперевозок и работаем в этом направлении. Но, конечно, очень многое зависит от развития отношений между государствами», — подчеркнул он.

Циммерманн подтвердил, что одним из направлений новой программы стратегического развития предприятия ЭЖД остается поддержка транзитных перевозок.

После насильственного демонтажа братского захоронения советских военнослужащих и переноса памятника «Бронзовый солдат» в Таллине в апреле 2007 года Россия планомерно сокращает свой нефтетранзит через страны Прибалтики. Все эти годы активно развиваются порты Северо-запада России.