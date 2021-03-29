Соледар, ДНР, , 09:57 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР семь единиц боеприпасов. Об этом сообщили 29 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили три мины калибра 120 мм, и четыре мины калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Безыменное», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что война в Донбассе будет идти очень долго, даже если непосредственно боевые действия удастся остановить.

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