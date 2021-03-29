Москва, , 09:53 — REGNUM Ситуация в Суэцком канале показала, что в мире по всей видимости уже достигнут технологический предел в строительстве контейнеровозов максимальной вместимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил председатель совета директоров транспортной компании руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим.

«Ситуация в Суэцком канале выявила сразу несколько проблем. Во-первых, по-видимому, достигнут технологический предел в строительстве контейнеровозов максимальной вместимости. Во-вторых, интерес грузовладельцев к альтернативным маршрутам будет возрастать, и в этом есть новые возможности для России. Так, во время арабо-израильского конфликта, когда канал был закрыт несколько лет, Транссиб на длительное время обрел постоянных транзитных клиентов как из Японии и Кореи, так и из Финляндии и Германии. Последние 10 лет этот транзитный поток фактически иссяк. Возможно, он снова станет востребованным», — предположил Пурим.

В-третьих, как полагает эксперт, скорее всего цены на нефть получат тенденцию к росту, ведь как только первый танкер отправился в обход канала через Мыс Доброй Надежды, все надежды на стабилизацию обстановки будут «умножены на ноль».

«Из негативных факторов можно отметить потенциальный рост стоимости страхования грузов, ответственности судовладельцев и экспедиторов, потому что давно забытые факторы риска возвратились как страшный сон», — сказал Пурим.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что контейнеровоз Ever Given, полностью заблокировавший Суэцкий канал, удалось снять с мели.

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