Уфа, 29 марта 2021, 09:56 — REGNUM Более 120 сотрудников сократили в министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что до 1 апреля планируется завершить процедуры по реорганизации городских и районных комитетов этого министерства.
Отмечается, что в муниципалитетах и городских округах уже работают территориальные отделы республиканского минземимущества.
Отмечается, что преобразования проводятся для консолидации работы министерства по разработке единого подхода к процедуре предоставления земельных ресурсов на всей территории региона.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен и.о. председателя госкомитета по жилстройнадзору.