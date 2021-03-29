Уфа, , 09:56 — REGNUM Более 120 сотрудников сократили в министерстве земельных и имущественных отношений Башкирии. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что до 1 апреля планируется завершить процедуры по реорганизации городских и районных комитетов этого министерства.

«61 комитет будет ликвидирован путем реорганизации в форме присоединения к центральному аппарату министерства. Правовым основанием являются указ главы Республики Башкортостан от 14.12.2020 № УГ-546 и приказ минземимущества РБ от 26.12.2020 № 1991», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в муниципалитетах и городских округах уже работают территориальные отделы республиканского минземимущества.

«Во исполнение постановления правительства республики Башкортостан от 30.12.2019 № 787, в министерстве проведено сокращение штатной численности работников в количестве 122 единиц», — сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Отмечается, что преобразования проводятся для консолидации работы министерства по разработке единого подхода к процедуре предоставления земельных ресурсов на всей территории региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен и.о. председателя госкомитета по жилстройнадзору.