Богучар, Воронежская область, , 09:52 — REGNUM Жительница Воронежской области устроила танцы у Вечного огня в городе Богучаре Воронежской области. Видео попало в сеть, полиция начала проверку. Установлено, что девушка нуждается в специализированной медицинской помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 29 марта.

На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, что девушка ходит вокруг воинского мемориала, проходит по цветам и начинает танцевать, при этом бормоча себе что-то под нос. На окрики прохожих она не реагирует.

Как уточнила корреспнденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова, сообщение о происшествии поступило в полицию.

«Проводится процессуальная проверка, личность правонарушительницы установлена, девушка нуждается в оказании специализированной медицинской помощи», — сообщила руководитель пресс-службы.