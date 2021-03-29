Ташкент, , 09:51 — REGNUM Ужесточить наказание за преступления, предусмотренные ст. 120 УК Узбекистана («Мужеложество»), предложил заместитель спикера законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Алишер Кадыров. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Депутат отреагировал на незаконный митинг противников ЛГБТ в центре Ташкента. Кадыров считает, что акция была спровоцирована членами ЛГБТ-сообщества. По его словам, защитники этого сообщества пытались провести митинг, чем вызвали протестную реакцию.

«Это серьезный удар по национальным ценностям и основам общества», — заявил Кадыров. Он считает, что новая редакция ст. 120 УК Узбекистана должна запретить пропаганду гомосексуализма в любой форме.

«Санкции по этой статье должны включать принудительное лечение, тюремное заключение, лишение гражданства и депортацию», — добавил депутат.

Отметим, в настоящее время санкция по ст. 120 УК Узбекистана предусматривает наказание в виде ограничения свободы от одного до трех лет или лишение свободы до трех лет.

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