Санкт-Петербург, 29 марта, 2021, 09:58 — ИА Регнум. Несколько десятков водителей строительного торгового дома «Петрович» в Санкт-Петербурге начали новую рабочую неделю с забастовки. В понедельник, 29 марта, водители на Таллинском шоссе, где находится один из строительных центров сетевой компании, потребовали от работодателя изменения условий найма. Об этом сообщают участники протестной акции в одной из социальных сетей.

Группа «ВК» «ДТП и ЧП в СПб» Сотрудники «Петровича» в Петербурге начали рабочий день с забастовки

«Водители требуют достойных условий труда. Руководство базы вышло к собравшимся для урегулирования создавшейся ситуации», — говорится в сообщении.

Строительный торговый дом «Петрович» — компания, специализирующаяся на розничной торговле строительными материалами. Строительно-торговые базы компании есть в Северо-Западном и Центральном федеральных округах.