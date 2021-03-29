Токио, , 10:07 — REGNUM Японское правительство намерено прекратить поддержку экспорта технологий и оборудования для работающих на угле тепловых электростанций, чтобы содействовать глобальному сокращению выбросов углекислоты и других парниковых газов. Об этом пишет 29 марта газета Nikkei.

Пока правительственные финансовые структуры поддерживают такие проекты, в частности, льготным финансированием. Так, поддержку получает экспорт новейшего оборудования сжигания угля. Оно позволяет свести к небольшому объёму количество выделяемого углекислого газа. Такие проекты есть также во Вьетнаме и Индонезии.

На Японию, отмечает газета, давят США и Евросоюз. Они требуют, чтобы Токио прекратило внешние поставки технологий, связанных с выбросом парниковых газов. При этом власти Японии опасаются, что место страны на рынке займёт Китай.

По информации агентства Kyodo, уже в апреле премьер-министр Ёсихидэ Суга может объявить о прекращении поддержки экспорта таких технологий в ходе саммита по проблемам климата, который организуют Соединённые Штаты Америки.