Берлин, , 09:52 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche представит приемника супергибрида 918 Spyder не ранее 2025 года. Об этом сообщает издание Autocar со ссылкой на главу компании Оливера Блюма.

Блюм отметил, что сейчас у компании имеются другие приоритеты, поэтому премьера нового гиперкара состоится через несколько лет. Стоит отметить, что в 2019 году на Женевской автомобильной выставке он также не обещал быстрого дебюта нового скоростного авто, но тогда топ-менеджер ссылался на то, что технологии аккумуляторных батарей ещё не достигли необходимого уровня.

Глава Porsche также сообщил о том, что компания взяла курс на электрификацию модельного ряда. По его словам, в 2021 году автопроизводитель установит новые рекорды по числу реализованных машин и операционной прибыли.

Ранее компания Porsche представила две модели своих велосипедов с электромоторами — eBike Sport и eBike Cross. Электрические велосипеды немецкой компании помогли разработать эксперты компании Rotwild.

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