Казань, , 09:53 — REGNUM В Казани погодные условия позволили приступить дорожникам к ямочному ремонту улиц. Из муниципального бюджета на эти цели в текущем году выделяется 93 млн рублей. Всего запланировали устранить ямы на площади более 45 тыс. кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дорожники приступили к ямочному ремонту на мосту Миллениум, улицах Дзержинского, Подлужная, Тихомирнова, Гладилова, Зорге, Аракчинском шоссе, Аметьевской магистрали, Оренбургском тракте и других дорогах. Участки улиц, где будут проводиться работы, определяли по результатам комиссионного осмотра с участием заказчиков. В первую очередь отремонтируют улицы, по которым двигается общественный транспорт, а поток автомобилей наиболее интенсивный.

Согласно технологическим требованиям ямочный ремонт при низких температурах ведется с использованием литого асфальта. При температуре выше 10 градусов работы произведут с использованием плотного горячего асфальтобетона.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии на ремонт дворов и дорог в текущем году направят свыше 10 млрд рублей. В прошлом году на эти цели выделялось 14,3 млрд рублей.

Читайте также: Резко снизилось финансирование ремонта дорог и дворов в Казани

Читайте также: На дорогах в Татарии установят более 2,5 тыс. дорожных знаков