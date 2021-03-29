Якутск, , 10:03 — REGNUM В Якутия первую вакцину от коронавируса на 29 марта поставили уже 56 570 человек, вторую дозу препарата получили 50 612 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

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Вакцинация проводится в 44 медучреждениях Якутии, в которых развернуто 156 прививочных пунктов, созданы 110 мобильных бригад. Суточная пропускная способность составляет 10 364 человека.

Всего в республику поступило 62 412 доз вакцины, в том числе вакцина «Спутник V» — 61 212 доз, вакцина «ЭпиВакКорона» — 1200 доз.

«Отказов от прививок не наблюдается. Для охвата вакцинацией 60% взрослого населения республики потребность в вакцине в настоящее время составляет 316 188 доз», — пояснили в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области на утро 29 марта почти восемь тыс. человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса.