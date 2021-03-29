Бухарест, , 09:50 — REGNUM Протестные акции против ужесточения связанных с пандемией коронавируса мер ограничений, которые ранее ввели власти Румынии, прошли в ночь на 29 марта в Бухаресте и в ряде других городов страны. Об этом 29 марта сообщает Радио Румынии.

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Уточняется, что протесты в столице страны начались на Университетской площади без предварительного объявления. Их участники были без защитных масок и не соблюдали безопасную дистанцию. При этом протестующие выкрикивали антиправительственные и направленные против ужесточения карантина мер лозунги.

Затем сотни манифестантов пошли в сторону площади Победы, на которой располагается штаб-квартира правительства Румынии и где традиционно проводятся протестные акции. Колонну протестующих сопровождали полицейские, призывающие граждан разойтись по домам и перекрывшие доступ к зданию правительства. После 04:00 (совпадает с мск) участники акции начали расходиться.

Отметим, ранее румынские власти усилили связанные с пандемией коронавирусной инфекции меры ограничений, данное ужесточение вступило в силу с 00:00 28 марта.