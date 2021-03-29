Махачкала, , 09:47 — REGNUM Власти Дагестана сочли преждевременным открытие банкетных залов. Ситуация в республике по коронавирусу еще недостаточно стабилизировалась, чтобы принимать решение о возобновлении их работы. Такое решение было принято 28 марта в ходе заседания оперативного штаба.

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Напомним, в Дагестане предприятия «свадебной» индустрии, так же, как и другие крупные залы торжеств закрыты с начала пандемии коронавируса в связи с введением режима самоизоляции. Их владельцы неоднократно выходили с предложениями к органам власти республики, чтобы снять эти ограничения. Бизнесмены терпят существенные убытки из-за простоя. Однако разрешения на открытие предприятий общественного питания все еще не дано.

В правительстве сообщили, что возможность открытия банкетных залов будет рассмотрена в случае устойчивой положительной динамики и снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. Помимо этого, власти республики призвали сотрудников общепита и владельцев банкетных залов привиться от COVID-19.

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