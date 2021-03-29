Петропавловск-Камчатский, , 09:44 — REGNUM На Камчатке число выявленных носителей коронавируса превысило уже 14 тыс. За последние сутки инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 14 человек (днём ранее — у 15), за весь период пандемии — у 14 091, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Врачи закрыли ещё 28 больничных листов в связи с полным выздоровлением пациентов. За всё время успешно справились с болезнью в крае 13 123 человека.

В ковидные стационары направлены ещё семь пациентов. Всего в госпиталях проходят лечение 103 носителя коронавируса. У 66 пациентов врачи на фоне COVID-19 диагностировали пневмонию. Из 189 специально созданных в инфекционных стационарах коек свободными остаются 86.

За весь период пандемии на Камчатке провели более 328 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последнюю неделю на Камчатке скончались от COVID-19 ещё два человека, за всё время — 195.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за минувшие сутки лабораториями выдан лишь один положительный тест на коронавирус.