Варшава, 29 марта 2021, 09:44 — REGNUM 28 марта в Бальном зале Дворца Потоцких (Варшава) польское научное издание «Восточное обозрение» вручило награды лучшим авторам, а также иным ученым, которые отметились успешными исследованиями стран бывшего СССР. Традиционная ежегодная церемония прошла уже в 27-й раз. Об этом сообщает Polskie Radio.
Мероприятие возглавил Ян Малицкий, главный редактор издания и директор Центра восточноевропейский исследований Варшавского университета. Помимо него, в качестве организаторов выступили историки и лауреаты «Восточного обозрения» прошлых лет — Геннадий Королев и Раймо Пуллат.
Награду в номинации «Польские исследования» получил варшавский историк Дамиан Марковский за книгу «Два восстания: битва за Львов 1918». Лидером номинации «Зарубежные исследования» получил Геннадий Королев с Украины за книгу «Федеративные проекты в Центрально-Восточной Европе: от идеологической утопии до реальной политики (1815−1821 гг.)».
В номинации «Издание источников» были присуждены сразу две высшие премии: польский историк Моника Юсупович была награждена за книгу «Акты Каунасского Сейма 1733−1795 годов», а её коллега из Люблинского университета Йоанна Геровская-Каллаур — за книгу «Александр Шкленник. Воспоминания о событиях в Вильнюсе и в стране».
Специальную внеконкурсную награду за достижения в научно-исследовательской деятельности получил историк из Эстонии Раймо Пуллат. Профессор Пуллат специально приехал в Варшаву для участия в церемонии.
В мероприятии также принял участие посол Эстонии в Польше Йе Мартин Роджер.