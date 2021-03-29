Варшава, , 09:44 — REGNUM 28 марта в Бальном зале Дворца Потоцких (Варшава) польское научное издание «Восточное обозрение» вручило награды лучшим авторам, а также иным ученым, которые отметились успешными исследованиями стран бывшего СССР. Традиционная ежегодная церемония прошла уже в 27-й раз. Об этом сообщает Polskie Radio.

Мероприятие возглавил Ян Малицкий, главный редактор издания и директор Центра восточноевропейский исследований Варшавского университета. Помимо него, в качестве организаторов выступили историки и лауреаты «Восточного обозрения» прошлых лет — Геннадий Королев и Раймо Пуллат.

Награду в номинации «Польские исследования» получил варшавский историк Дамиан Марковский за книгу «Два восстания: битва за Львов 1918». Лидером номинации «Зарубежные исследования» получил Геннадий Королев с Украины за книгу «Федеративные проекты в Центрально-Восточной Европе: от идеологической утопии до реальной политики (1815−1821 гг.)».

В номинации «Издание источников» были присуждены сразу две высшие премии: польский историк Моника Юсупович была награждена за книгу «Акты Каунасского Сейма 1733−1795 годов», а её коллега из Люблинского университета Йоанна Геровская-Каллаур — за книгу «Александр Шкленник. Воспоминания о событиях в Вильнюсе и в стране».

Специальную внеконкурсную награду за достижения в научно-исследовательской деятельности получил историк из Эстонии Раймо Пуллат. Профессор Пуллат специально приехал в Варшаву для участия в церемонии.

В мероприятии также принял участие посол Эстонии в Польше Йе Мартин Роджер.