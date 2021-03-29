Тбилиси, , 09:45 — REGNUM В ходе 783 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 252 случая заражения коронавирусом. Об этом 29 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 40 064 человек. Из них победили инфекцию 34 327 человек, в том числе за последние сутки — 368.

Всего в ПМР зафиксировали 871 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли десять человек в возрасте от 46 до 90 лет. Сообщается, что почти у всех пациентов обострились различные сопутствующие хронические заболевания. 46-летняя жительницы Тирасполя не сразу обратилась к врачам и первое время лечилась самостоятельно.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 1393 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 408 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 246 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье с 29 марта планируется начать вакцинацию от COVID-19. В республику в качестве гуманитарной помощи доставили вакцину AstraZeneca.

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