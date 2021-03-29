Москва, , 09:39 — REGNUM Комитет Госдумы по финрынку обсудит законопроект, предполагающий введение лимитов для получения кредитов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Кредит Иван Шилов © ИА REGNUM

ЦБ наделяется полномочиями по установлению на основании решения Совета директоров Банка России прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Положения законопроекта применяются в отношении кредитов, предоставленных физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением ипотеки, автокредитов и кредитов на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, установит Банк России, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму 24 марта депутатами Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и Игорем Дивинским («Единая Россия»). Эти ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым.

Информацию об ограничении для банка или МФО будет доведена до сведения клиентов как в офисах, так и на сайтах.

Таким образом парламентарии планирует повлиять на политику банков и МФО, которые увлекаются кредитование населения несмотря на риски невозврата займов.

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