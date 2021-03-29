Москва, 29 марта, 2021, 09:39 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финрынку обсудит законопроект, предполагающий введение лимитов для получения кредитов, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Кредит

ЦБ наделяется полномочиями по установлению на основании решения Совета директоров Банка России прямых количественных ограничений, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) указанного вида, предоставленных кредитной организацией или микрофинансовой организацией в течение текущего квартала.

Положения законопроекта применяются в отношении кредитов, предоставленных физлицам в целях, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, за исключением ипотеки, автокредитов и кредитов на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Виды кредитов (займов), к которым могут быть применены прямые количественные ограничения, установит Банк России, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму 24 марта депутатами Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия») и Игорем Дивинским («Единая Россия»). Эти ограничения предполагается дифференцировать по ряду критериев: в зависимости от значений характеристик кредитов (займов), от вида микрофинансовых организаций, от видов лицензий, выдаваемых банкам, и (или) отнесения кредитных организаций к системно значимым.

Информацию об ограничении для банка или МФО будет доведена до сведения клиентов как в офисах, так и на сайтах.

Таким образом парламентарии планирует повлиять на политику банков и МФО, которые увлекаются кредитованием населения несмотря на риски невозврата займов.