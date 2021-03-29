Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM К торгово-развлекательному центру «Сити Молл» у станции метро «Пионерская» на севере Санкт-Петербурга утром 29 марта были стянуты несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, в одном из помещений здания произошло задымление. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

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Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, на шестом, техническом, этаже ТЦ происходило горение на площади 1,5 кв. метра. Сотрудники администрации торгового центра до прибытия пожарных смогли самостоятельно потушить пламя.

Отметим, что в здании в момент ЧП посетителей не было, «Сити Молл» открывается для покупателей в 10 часов утра.