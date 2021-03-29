Уфа, , 09:40 — REGNUM В Башкирии скончался 13-летний борец, который получил тяжелую травму во время соревнований и впал в кому. Эту информацию 29 марта подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Сообщается, что ребенок так и не пришел в сознание. Его смерть наступила 23 марта.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 30 января 2021 года в детской юношеской спортивной школе в селе Бакалы проходили соревнования по национальной борьбе «Куреш».

Во время спарринга 13-летний борец получил травмы. Врачи срочно доставили его в тяжелом состоянии в медучреждение. Ребенок впал в кому.