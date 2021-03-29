Токио, , 09:39 — REGNUM Новое подразделение радиоэлектронной борьбы сухопутных Сил самообороны Японии официально начало свою работу на юго-западном острове страны Кюсю. Об этом 29 марта сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что церемония к началу работы данного подразделения прошла на военной базе Кэнгун в префектуре Кумамото. При этом уточняется, что в состав нового подразделения вошли 80 специалистов, которые будут отвечать за Кюсю и южную префектуру Окинава.

При этом до того в стране был только один отряд Сил самообороны, обладающий подобными функциями, который находится в северной префектуре Хоккайдо. Правительство страны собирается до 2023 года сформировать шесть таких подразделений.

В задачи данного подразделения входит отслеживание электромагнитных волн, излучаемых иностранными самолетами и судами, и систематический анализ данной информации.

Также специалисты получат установки для создания радиопомех и будут наблюдать за передвижением кораблей и самолетов в зоне Восточно-Китайского моря, включая акваторию островов Сенкаку (китайское название — Дяоюйдао), являющихся предметом территориального спора между Токио и Пекином.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что утром 29 марта два патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону около спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.