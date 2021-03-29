Пхеньян, , 09:37 — REGNUM Совет Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) в отношении Северной Кореи придерживается двойных стандартов. Такое заявление глава департамента министерства иностранных дел КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су сделал в ответ на созыв совещания Совбеза по поводу запуска Пхеньяном баллистических ракет, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи.

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Дипломат подчеркнул, что при подобных действиях США, Великобритании и Франции совет таким образом не поступает.

«Это пренебрежение по отношению к суверенному государству и очевидный двойной стандарт Совета Безопасности ООН, — подчеркнул Чо Чхоль Су. — Многие страны мира в целях укрепления военных сил запускают разного рода пусковые установки, но только наши справедливые самооборонные меры ставятся под вопрос», — добавил глава департамента.

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«Совет Безопасности ООН слеп к мерам самообороны, которые мы предпринимаем для обеспечения безопасности нашей страны, даже если США проводят военные учения против нашей республики», — подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Сотрудник северокорейского МИД подчеркнул, что подобные действия будут вызывать «только обострение положения» и приведут «к адекватным контрмерам».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Северная Корея произвела испытательный запуск ракеты. По данным телеканала NHK, она упала в Японское море за пределами эксклюзивной экономической зоны страны. Траектория её полёта над Японией не проходила.

В связи с этим премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга созвал экстренное заседание Совета безопасности страны. Глава японского правительства поручил приложить все усилия для получения информации о проведённых КНДР ракетных испытаниях, а также подтвердить безопасность для находящихся в районе испытаний судов и самолётов.

Обсуждая ситуацию вокруг осуществлённого Северной Кореей пуска баллистических ракет, министр обороны Японии Нобуо Киси и его британский коллега Бен Уоллес осудили это как «угрозу миру и стабильности в регионе, нарушающую резолюции СБ ООН».