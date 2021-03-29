Волгоград, , 09:39 — REGNUM 17-летний подросток потерял сознание в арендованной на сутки квартире в Центральном районе Волгограда. Приятели вызвали скорую помощь, однако спасти школьника не удалось, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, подросток в компании с друзьями отдыхали в съёмной квартире. Утром 28 марта после непродолжительного сна школьник почувствовал себя плохо и потерял сознание. Приятели сообщили о случившемся его родителям, вызвали скорую помощь, но, несмотря на усилия врачей, подросток скончался на месте.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.