Нальчик, , 09:36 — REGNUM В Кабардино-Балкарии завершено расследование происшествия в одной из школ города Нальчика. В лицее № 2 был избит учитель истории. В совершении преступления обвиняют двоих молодых людей, один из которых является родственником ученика, вступившего в конфликт с преподавателем.

Инцидент произошел 27 ноября 2020 года. Злоумышленники предварительно договорившись, кто и как будет действовтаь во время группового избиения, беспрепятственно прошли на территорию учебного заведения и, вызвав учителя с урока в коридор, стали избивать.

Ранее в МВД сообщили, что на этом потасовка не закончилась. Избитый педагог сходил за травматическим пистолетом, находившимся у него в машине, и вернувшись в здание школы, несколько раз выстрелил из него в воздух.

По факту избиения было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений». Его расследование в настоящее время завершено, дело передано в суд.

Ожидается ли какое-либо решение в отношении учителя, открывшего стрельбу в учебном заведении, пока неизвестно.

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