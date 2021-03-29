Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга разместила список кварталов, где планируют отдать территории под комплексное развитие территории (КРТ). Об этом сообщается в официальном издании горадминистрации, газете «Екатеринбургский вестник».

В частности, под реновацию отведут кварталы в двух районах города. Это будут территории в границах улиц Первомайской — Комсомольской — Технологической — Студенческой (Кировский район); Краснофлотцев — Шефской — Корепина — Донской (Орджоникидзевский район); Баумана — Шефской — Энтузиастов — Донской (Орджоникидзевский район); переулка Суворовского — переулка Черниговского — улицы Донбасской (Орджоникидзевский район).

Для проведения реновации нужно внести изменения в действующие правила землепользования и застройки, объявлены общественные обсуждения о внесении изменений (до 30 апреля 2021 года).

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области разработали новый законопроект о реновации. В документе предусмотрено, что попадающие под КРТ объекты должны быть указаны на генпланах и схемах территориального планирования.

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