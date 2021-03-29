Москва, , 09:47 — REGNUM Технологию защиты биометрических данных от утечек разработали специалисты компании «Ростелеком» — оператора единой биометрической системы (ЕБС). Внедрять её начнут в ближайшее время, пишет 29 марта газета «Известия».

Специальный криптографический модуль обезопасит канал передачи данных — слепков лица и голоса российских граждан. В банках скоро будут внедрять пилотные проекты по его использованию. Ожидается, что продавать решение начнут до конца текущего года.

«Кредитная организация сможет реализовать сервис удаленной идентификации в своем ПО без необходимости сертифицировать приложение банка. Клиенту, в свою очередь, не придется скачивать на смартфон утилиту ЕБС», — пояснили изданию в «Ростелекоме».

Криптомодуль не позволит мошенникам перехватить слепки лица и голоса, а также будет проверять, не взломано ли приложение.

Банкам с универсальной лицензией, имеющим приложения для работы с физлицами, до 1 января 2020 года необходимо реализовать открытие счетов по биометрии. Таковы требования ЦБ РФ.

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