Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве с момента начала реализации реновации новые квартиры получили 26,6 тыс. участников программы, сообщили в Стройкомплексе.

В настоящее время в процессе переселения из старых пятиэтажек находятся более 34 тыс. москвичей. Они проживают в 226 старых домах.

Разобрано по технологии умного сноса 48 пятиэтажек. На их месте будет построено новое жилье по реновации. В процессе проектирования находятся 98 новых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве с начала реализации программы реновации построено 102 жилых дома общей площадью 1,2 млн кв. метров,

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