Джакарта, , 09:34 — REGNUM Компания Pertamina зафиксировала потерю 400 тысяч баррелей топлива из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в округе Индрамаю в Индонезии, сообщает Antara.

«Потери производства составляют около 400 тысяч баррелей», — заявили в отделе по логистике и инфраструктуре компании Pertamina.

Компания Pertamina будет поставлять топливо для населения с ряда нефтеперерабатывающих заводов и топливных терминалов, одним из которых является нефтеперерабатывающий завод Cilacap и нефтеперерабатывающий завод Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Завод Cilacap увеличит производство на 300 тысяч баррелей, а НПЗ TPPI — на 500 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, глава округа Индрамаю Нина Агустина подтвердила, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе Балонган в Индрамаю постепенно тушится.

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