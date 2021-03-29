Сырдарья, Узбекистан, , 09:32 — REGNUM Более 147 га лесного охотничьего хозяйства сгорело в Сырдарьинской области Узбекистана, сообщили в пресс-службе областного управления экологии и охраны окружающей среды.

В ведомстве отметили, что 19 марта через социальные сети поступило сообщение о поджоге деревьев и кустарников в лесном хозяйстве «Колгансир».

Пожар был потушен дождем в тот же день. Однако растительный и животный мир понес значительный ущерб.

В настоящее время сотрудники УВД Сырдарьинской области выявляют причину пожара и размер ущерба.