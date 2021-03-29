Тбилиси, , 09:35 — REGNUM Бывший член Высшего совета юстиции Грузии Анна Долидзе и её сторонники начали собирать подписи для регистрации политической партии «Для народа». Об этом политик 28 марта сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

Во время выборов в парламент Грузии в 2020 году Долидзе выдвинула свою кандидатуру на место депутата одномандатного избирательного округа в Тбилиси, в районе Дидубе-Чугурети. Она набрала 18% голосов и заняла третье место.

«Ввиду выраженного мне в этих условиях доверия, а в конкретном округе это 18% населения, мы решили создать политическую партию, которая будет служить главному — народным интересам», — сказала Долидзе.

Напомним, движение «Для народа» Долидзе создала в мае 2020 года, за что её начали критиковать, так как члены Высшего совета юстиции должны быть политически беспристрастными. В июне того же года она вышла Совета.

Читайте ранее в этом сюжете: Член Высшего совета юстиции Грузии подала в отставку