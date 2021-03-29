Ярославль, , 09:31 — REGNUM В Ярославле на Которосльной набережной вновь отваливается плитка, уложенная в 2017 году в рамках масштабного благоустройства центра города на средства, выделенные правительством Москвы. Об этом в Facebook рассказал блогер Данила Бедяев.

Плитка на набережной в Ярославле

«Друзья, посмотрите ролик о том, как разрушается набережная Ярославля. Принято считать, что это — сердце города, его фасад и визитная карточка! Очень обидно. Я думаю что среди вас найдутся эксперты, кто скажет почему новая плитка за три года встала дыбом. Такая ситуация по Которольсной части набережной, за Вечным огнем, напротив Губернаторского дома и много где еще», — написал Данила Бедяев.

Блогер обращает внимание, что ходить по такой плитке просто опасно. Добавим ещё один момент — плитка ещё и очень грязная. Впрочем, о проблемах уборки Ярославля (точнее, её отсутствия) написано уже очень много.

https://www.facebook.com/danila.bedyaev/videos/4139784062698655/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительство Москвы выделило Ярославской области около 0,6 млрд рублей. Большая часть этих средств пошла на благоустройство центральной части города: ремонт дорог, укладку тротуарной плитки, реконструкцию Демидовского сквера, замену заборов.

Основная часть сделанного до сих в хорошем состоянии. Наибольшие проблемы у гранитной плитки, которую укладывали зимой. Она во многих местах проваливается. Ржавеют и стальные заборы с гербом Ярославля, которые активно продвигал в то время мэр Ярославля Владимир Слепцов.

В 2018 году — спустя несколько месяцев после благоустройства — ИА REGNUM уже писало о точно таких же проблемах. После этого плитку на проблемных участках переложили. Но, как выяснилось, устранить дефект не смогли.

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