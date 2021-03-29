Москва, , 09:32 — REGNUM В России наблюдается снижение дефицита новых машин в автомобильных дилерских центрах. Об этом 29 марта сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Дефицит (новых машин — ред.) сохраняется, хотя уже идёт на спад. Речь идет как о разных сегментах, так и о производителях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что недостаток новых автомобилей в России наблюдается с конца лета 2020 года. По словам директора по маркетингу АГ «Авилон» Андрея Каменского, дефицит новых автомобилей в дилерских центрах России связан со снижением выпуска машин и их поставок из-за пандемии.

Ранее представитель площадки «Авто.ру» Валентина Ананьева сообщила, что из-за дефицита новых автомобилей в России наблюдается снижение продаж на вторичном рынке. Это связано с тем, что люди, планировавшие замену подержанного автомобиля на новый, откладывают покупку.

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