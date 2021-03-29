Магадан, , 09:40 — REGNUM В Магаданской области на утро 29 марта почти восемь тыс. человек полностью завершили вакцинацию от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Всего привились обоими дозами препарата «Спутник V» 7880 человек. Прививку вторым компонентом ожидают ещё 1360 жителей области.

В минздраве Колымы напомнили, что особенно важно вакцинироваться людям старше 65 лет и тем, кто имеет хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в самое отдаленное село Магаданской области Ямск 29 марта доставили вакцину «Спутника V» — здесь ещё не проводилась иммунизация, так как добраться до населённого пунта можно только на вертолёте.