Пекин, , 09:30 — REGNUM Ситуация с возвращением в государственную собственность предприятия «Мотор Сич» может обернуться большими экономическими потерями для Украины, сообщил декан факультета международной политологии Института политики и права Цзинаньского университета Хун Тао.

По его словам, инцидент с «Мотор Сич» серьёзно подрывает доверие иностранных инвесторов и ухудшит инвестиционный климат на Украине.

Вместе с тем, отметил Хун Тао, пока нет необходимости в полномасштабном ответе на санкции Киева в отношении китайских инвесторов, потому что украинские власти, возможно, ввели их под внешним давлением. Однако правительство этой страны должно понимать и оценивать инвестиционные риски.

«Украина сейчас сталкивается с нехваткой инвестиций, если возникнет масштабный отток иностранных инвестиций, а обещанные западными странами финансы не дойдут вовремя, то это обернется серьезным ущербом для экономики Украины», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации завода «Мотор Сич», который находится в Запорожье, в соответствии с ранее утвержденным решением Совета национальной безопасности и обороны страны.

В августе 2019 года 50% акций «Мотор Сичи» выкупили китайские компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited и Xinwei Group, однако власти страны сначала остановили сделку, а потом аннулировали её. Против передачи завода китайским инвесторам выступают США, мотивируя свою позицию тем, что Китай не должен получить доступ к украинским военным технологиям.

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