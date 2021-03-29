Москва, , 09:29 — REGNUM Польский дипломат Кшиштоф Краевский 28 марта провел первую пресс-конференцию, находясь на должности посла Польши в России. В рамках мероприятия он заявил, что будет прилагать все усилия для улучшения отношений Варшавы и Москвы. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Нормализация отношений Польши и России возможна только при равном диалоге и взаимном уважении. И моя миссия в новой должности заключается в том, чтобы искать возможности для этого. Отношения между сторонами должны быть и могут быть лучше, чем есть», — заявил Краевский.

Польский дипломат также добавил, на состояние польско-российского диалога влияют не только двусторонние отношения, но также отношения России с Западом. При этом он считает, что «именно Россия последовательно отдаляется от ЕС и США».

»Несмотря на это, я считаю, что нормализация отношений возможна», — отметил он.

Среди факторов, которые могут помешать налаживанию отношений, Краевский также выделил разные взгляды Варшавы и Москвы на историю, а также на трагедию 2010 года, когда в авиакатастрофе в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский. «Я сожалею, что у нас с российскими партнерами нет согласия по этим вопросам», — заключил дипломат.