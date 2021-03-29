Краснокамск, Пермский край, , 09:28 — REGNUM На территории Прикамья Краснокамский ремонтно-механический завод (РМЗ) произведет металлоконструкции двухпилонного вантового моста-трубопровода через реку Косая в Красноярском крае между городами Норильск и Дудинка, сообщат пресс-служба администрации Пермского края.

Вантовый мост-трубопровод Permkrai.ru

Инженерное сооружение станет частью магистрального газопровода «Мессояха — Норильск». Протяженность моста — 200 метров, а вес — около 40 тонн. Для изготовления моста-трубопровода потребуется полтора месяца. В процессе задействованы почти все технологические возможности предприятия, включая плазменную и лазерную резку, роботизированную сварку и абразивоструйную обработку.

Примечательно, что ранее РМЗ производил только отдельные элементы вантовых мостов, например, противопучинные сваи. «Этот трубопровод — первый пример производства моста целиком и решения всех задач заказчика в «одном окне», — сказал директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов.

Для отгрузки вантовой системы в двух фурах была отдельно разработана схема размещения элементов, что позволит эффективно загрузить машины на 90%.