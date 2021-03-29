Токио, , 09:34 — REGNUM Возможность создания структуры, которая могла бы позволить жителям Японии выбирать, каким препаратом они хотели бы пройти вакцинацию от COVID-19, прорабатывает правительство страны. Об этом 29 марта рассказал на брифинге генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

«Мы изучим этот вопрос. В первую очередь нам необходимо создать систему, позволяющую избежать излишней загруженности пунктов вакцинации. В зависимости от региона возможны поставки нескольких разных вакцин», — сказал он.

Также Като отметил, что, несмотря на это, правительство страны прорабатывает вариант, при котором на каждый отдельный пункт будет поступать только один вид вакцины от нового заболевания.

Отметим, на сегодняшний день на территории Японии выявлено за все время пандемии свыше 468,3 тыс. носителей коронавирусной инфекции.