Казань, , 09:40 — REGNUM В цирке Казани произошло новое происшествие. На этот раз один из сотрудников цирка получил травмы, на него напал слон. Инцидент произошел накануне, 28 марта.

Как сообщает 29 марта «Татар-информ», ссылаясь на собственный источник, рабочий получил травмы после того, как идин из слонов напал на него. На помощь пострадавшему приезжала бригада скорой помощи. Руководство цирка пока не комментирует произошедшее.

ИА REGNUM напоминает, 21 марта в Казани во время выступления на манеже цирка один слон напал на другого слона. Соответствующее видео опубликовали зрители в соцсетях. Директор цирка Рамиль Шарифуллин предположил тогда, что причиной агрессивного поведения одного из слонов могло стать весеннее обострение.

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