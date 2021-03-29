Выборг, Ленинградская область, 29 марта, 2021, 09:37 — ИА Регнум. 62-летний мужчина сорвался с лестницы во время экскурсии по Выборгскому замку в Ленинградской области. Сейчас турист находится в удовлетворительном состоянии в больнице, а по факту инцидента проводится проверка.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборгский замок

Падение мужчины произошло днем в воскресенье, 28 марта. Во время экскурсии по музею «Выборгский замок», он оступился и упал с лестницы, с высоты около шести метров.

«При падении мужчина получил различные телесные повреждения и в настоящее время находится в медицинском учреждении. Угрозы для его жизни нет», — отметили в следственном управлении СКР по Ленобласти.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.