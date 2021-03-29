Киев, 29 марта 2021, 09:31 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины задержали подозреваемых в убийстве Александра Мандича — участника гражданской войны в Донбассе, известного под позывным «Ташкент». Об этом сообщила 28 марта пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, у убитого боевика был конфликт с подозреваемыми.
Позже тело мужчины с множественными травмами и ранениями нашли в канаве в Киевской области.
Напомним, ранее на Украине в который раз отложили заседание суда по делу об убийстве известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. В совершении этого преступления подозреваются двое участников гражданской войны в Донбассе.
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