Киев, , 09:31 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины задержали подозреваемых в убийстве Александра Мандича — участника гражданской войны в Донбассе, известного под позывным «Ташкент». Об этом сообщила 28 марта пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, у убитого боевика был конфликт с подозреваемыми.

«Согласно материалам следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого в полусознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении», — сказано в сообщении.

Позже тело мужчины с множественными травмами и ранениями нашли в канаве в Киевской области.

Напомним, ранее на Украине в который раз отложили заседание суда по делу об убийстве известного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. В совершении этого преступления подозреваются двое участников гражданской войны в Донбассе.

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