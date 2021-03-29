Токио, , 09:25 — REGNUM Утром 29 марта два патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону около спорных островов Сенкаку (китайской название — Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые в Японии считают своими территориальными водами. Об этом 29 марта сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

«Китайские корабли после захода в зону у Сенкаку предпринимали попытки сблизиться с японскими рыболовецкими лодками. В настоящее время они продолжают там находиться, и береговая охрана помимо обеспечения безопасности рыболовецких судов также призывает китайские корабли покинуть эту зону», — сказал он.

Также, по словам генсека правительства Японии, данные действия КНР являются не соответствующими международным правилам.

«Через дипломатические каналы в Токио и Пекине мы выразили протест китайской стороне. Подобные действия мы считаем неприемлемыми», — добавил Като.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек японского правительства Кацунобу Като заявил, что власти Японии намерены направить группу специалистов в Египет для работы в районе Суэцкого канала.