Волгоград, , 09:26 — REGNUM Два плода недоношенных детей обнаружены в одном из отделений управления отходами в Кировском районе Волгограда. Личность женщины, родившей их, уже установлена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Детей в полиэтиленовом мешке обнаружили днём 27 марта сотрудники в ходе сортировки мусора для переработки. Как показала судебно-медицинская экспертиза, оба плода к моменту появления на свет были мертвы. Следователи установили личность роженицы, это 37-летняя местная жительница. По словам женщины, она до последнего момента не понимала, что беременна, списывая утомляемость и недомогания на избыточность веса. Разобравшись в истинной причине, волгоградка решила не обращаться к врачам. Роды прошли 25 марта дома у женщины, оба плода после рождения признаков жизни не подавали, поэтому мать завернула их в мешок и выкинула.

Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.