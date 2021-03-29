Кызыл, , 09:22 — REGNUM В Туве за неделю с 20 по 26 марта выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом (на 14 случаев меньше, чем неделей ранее). В числе заразившихся один ребёнок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Носители выявлены в Кызыле, а также на территории шести районов. Таким образом, по данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев заражения в регионе достигло 15 758. Из них к настоящему времени выздоровели 14 885, скончались 197 человек.

«По данным на 29 марта на лечении находится 56 человек. На ИВЛ находится 0 человек, на НВЛ — 1. Свободный коечный фонд составил 15%, больных в тяжелом состоянии — 8», — отметили в минздраве.

Добавим, что по ситуации на 20 марта свободный коечный фонд достигал 32,5%. При этом на лечении находилось 76 пациентов с COVID-19, в том числе 17 в тяжёлом состоянии.