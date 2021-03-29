Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве при борьбе с COVID-19 были приняты десятки инновационных решений, сообщил 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

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Он прокомментировал место Москвы в первой тройке рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19, составленного международным аналитическим центром StartupBlink. Организация, как отметил мэр, специализируется на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.

«Вклад Москвы — 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни. Среди них — онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики», — рассказал Собянин.

И особенно выделил создание московскими учёными вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и применение искусственного интеллекта для диагностики ковидной пневмонии.