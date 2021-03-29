Санкт-Петербург, 29 марта, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Циклон «Рама» согреет Санкт-Петербург теплом, не характерным для конца марта. Температура воздуха 29 марта будет на 6−7 градусов выше нормы, ожидается облачная с прояснениями погода, временами пройдут дожди. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

По его словам, температура воздуха составил в городе +11…+13 градусов, по Ленинградской области +8…+13 градусов. Ветер юго-западный 5−10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Напомним, что в воскресенье, 28 марта, в Петербурге был установлен новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня.

«Теперь он составляет +14,3 градусов, что на 0,4 градуса выше прежнего достижения 2016 года», — отметил Леус.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», до конца месяца в Северной столице и Ленинградской области ожидаются дожди. Так 30 марта ночью они будут умеренными, а днем —небольшими. Ветер ночью южный, юго-западный, днём юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днём +7…+9 градусов. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днём мало меняться.

Ночью 31 марта будет без существенных осадков, а утром и днём ожидается небольшой дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днём +6…+8 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.