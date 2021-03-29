Уфа, , 09:24 — REGNUM Прощание с главой Аскинского района Башкирии Ришатом Дихиным, который скончался на 34-м году жизни, проходит сегодня в республике. Об этом сообщает пресс-служба администрации Аскинского района.

«27 марта 2021 года, Аскинский район понес колоссальную потерю — на 34 году после болезни перестало биться сердце Ришата Маратовича Дихина, главы администрации района», — сообщает пресс-служба администрации.

Сообщается, что Ришат Маратович родился 27 июня 1987 года в с. Урмиязы Аскинского района. В 2009 году стал выпускником Башкирского государственного университета. С февраля 2019 г. Был назначен главой администрации Аскинского района. Воспитывал двух детей.

По информации некоторых СМИ, у него был выявлен коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в октябре 2020 года скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин.